Firmalara Afet Bilinci

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, herhangi bir afet durumunda medyana gelebilecek olaylara karşı çeşitli firma personellerini eğitmeye devam ediyor.



AFAD ekipleri bu eğitimler kapsamında bu seferde koleksiyon mobilya personeline afet bilinci eğitimi verdi. Tekirdağ AFAD Müdürlüğü Toplantı salonunda, yapılan eğitimde, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren koleksiyon mobilya personeline iki grup halinde 'Afet ve Acil Durum Farkındalık' eğitimi kapsamında deprem ve sel gibi doğal afetler, yangında tahliye ve acil müdahale dersleri verildi.



Eğitim sonunda, AFAD ekipleri tarafından Çorlu Eğitim Parkurunda da verilen derslerin uygulaması da yapılarak, firma personellerinin ani bir afet olayına karşı daha bilinçli olmaları konusunda eğitimler tamamlanacak. - TEKİRDAĞ