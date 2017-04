Firmalar TÜYAP fuarından şikayet etti

Stantlar boş, firmalar yerel bazda kaldı

Fuara katılan firmalar yüksek fiyatlardan yakındı



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 2 yıl aradan sonra düzenlenen 8. Ortadoğu Tarım-Hayvancılık Fuarı'nın açılışı yapıldı. Firmaların daha çok yerel bazda kaldığını kaydeden firma yetkilileri, bölgede yaşanan olayların, fuar süresi ve stant fiyatlarında etkili olduğunu kaydetti.

Diyarbakır'da 2 yıl aradan sonra düzenlenen 8. Ortadoğu Tarım - Hayvancılık Fuarı başladı. Düzenlenen açılış töreninin ardından ziyaretçilerini ağırlayan firmalar, beklentilerini alamadıklarından dert yandı. Uluslararası hiçbir firmanın katılmadığı, yer yer stantların boş kaldığını kaydeden firma sahipleri, yaşanan olayların, stant fiyatların yükselmesine ve ve ulusal firmaların katılmamasında etkili olduğunu ifade etti.

"TÜYAP yerleri fazla fiyata kiralıyor"

Yaklaşık 10 yıldır fuarlara katıldığını kaydeden Metaş Otomotiv Yetkilisi Hüseyin Taş, "Yaklaşık 10 fuardır katılıyorum. Önceki senelere göre katılımı biraz daha az görüyorum. Daha sonraki günlerde temennim katılımın daha yüksek olmasıdır. Yerli firmalar daha çok katılım sağladılar tamamen kendi katkılarıyla, uluslararası hiçbir firma katılmadı. Bu da Diyarbakır'ı biraz daha arka planda tutmalarından dolayı kalıyor. Örneğin Adana, Bursa gibi fuarlar daha da ön planda, reklamı daha iyi yaptıkları için Diyarbakır'daki fuarlara ve de yaşanan son olaylardan dolayı uluslar arası firmalar katılım sağlamıyor. İsmi Ortadoğu Fuarı olmasına rağmen yine de katılım sağlanmıyor. Suudi Arabistan'dan, İran'dan misafirlerimiz gelecekler. TÜYAP Fuarcılık yerleri daha fazla fiyata kiralıyor. Böyle olunca da katılım sağlamıyorlar. Mesela benim rakibim olmasına rağmen New Holland firması fuara katılmadı fiyatı yüksek gördüğünden dolayı. Bizim için vizyon önemli olduğundan katılmak zorundaydık yoksa biz de katılmazdık" diye konuştu.

Diyarbakır'da katıldıkları sekizinci fuar olduğunu belirten Kısmet Otomotiv Genel Müdürü Ezel Sümer ise, önümüzdeki günlerde yoğunluğun artmasını umut ettikleri kaydetti. Sümer, "Bizim bu sekizinci fuarımız. Her fuarda da katıldık. İnşallah bu şekilde satışlarımız da devam eder. Bölgede yaşanan olaylardan dolayı, çok şükür şimdi bir huzur var ama önümüzdeki süreçte eminim ki daha da fazla yoğunluk olacak. Yerler daha da dolu duruma geçecektir" dedi.

"Biraz fuarcılık ticarete dökülmüş"

Diyarbakır'da bir fuara ilk defa katıldıklarını kaydeden Özdoğan Plastik temsilcisi Ali Osman Özdoğan, "Diyarbakır fuarına ilk defa katılıyoruz. Geçen hafta Urfa Tarım Fuarı'ndaydık. Şuandaki görüntüye bakarsanız fena geçmiyor fuar. Bu tip illerdeki fuarlarda, genellikle yerel birkaç tane firma var. Burada esas bizim rakip olarak aksettirdiğimiz aynı sektörün içerisinde 4-5 tane firma olmasına rağmen sadece 1 tane firmanın katıldığını gördük üretici olarak söylüyorum. Ulusal firmalardan katılan bir dışarıdan gelen biz varız başka firma yok. Fuarcılıkta bizim tasvip etmediğimiz şu durum var; her sene fuar yapılıyor. O bir sıkıntı veriyor. Bir de her sene her yerde tarım fuarı buna benzer fuarlar yapılıyor. Bu fuarların 2 yılda bir yapılıp, daha geniş kapsamlı daha profesyonel. Biz ziyaretçi olarak Almanya'da bir makine fuarına gidiyoruz. veya Çin'de bir fuara gidiyoruz 3 yılda bir fuar oluyor. Ama o fuara baktığınız zaman her şey oluyor bütün sektörlerden. Biraz fuarcılık ticarete dökülmüş vaziyette. Profesyonellik yok. Sadece halk burada gelip bir şeyler görmek istiyor. Esasında yapılacaksa 2 yılda bir yapılıp, fiyatları aşağı çekip daha geniş kapsamlı yapıp. Bir de sıkıntı fuar 5 gün. Bu fuar süresinin 3 gün ile sınırlandırılmasının daha uygun olacağına inanıyoruz. Bir de fuarlarla ilgili rakamların yüksek olduğuna inanıyoruz. Yani bunları biraz daha aşağı çekmekte fayda var. Fuar süresini de aşağı çekmek lazım yoksa her ilde bir fuar bizi yoruyor" ifadelerini kullandı.

"Genel itibariyle soğukluk hissettik"

Fuarda bir soğukluk hissettiklerini vurgulayan ADC Makine Dış İlişkiler Koordinatörü Adem Çelik, şunları kaydetti:

"Fuarda genel itibariyle bir soğukluk hissettik. Çünkü, ismi uluslar arası tarım fuarı olmasına rağmen uluslar arası anlamda katılım sağlayan bir firmaya rastlayamadık. Aynı zamanda hep yerel firmaların katılması bizi biraz da güçsüz kıldı. Tarım fuarları Diyarbakır'da, Mardin'de, Batman'da, her ilde düzenleniyor. Diyarbakır Ortadoğu'nun Cazibe Merkezi olmasından dolayı talebimiz şu yöndedir; fuarların merkezi bir yerde yılda bir defa bir bölgeyi kapsayacak şekilde düzenlemesini talep ediyoruz. Bu hem ekonomik anlamda bölgemizi kalkındıracak hem de bir ekonomik istikrar yaratacaktır diye düşünüyorum."