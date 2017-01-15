Firmalar İş Güvenliği Ekipmanları Tedarik Ederken Nelere Dikkat Etmeli?

Drager İthalat ve Pazarlama Müdürü Pelin Korkmaz, firmaların iş güvenliği ekipmanı tedarik ederken nelere dikkat etmesi gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Korkmaz, "Her endüstri segmentinde belli uygulamalar var. Her uygulama içinde de risk analizine uygun olarak belli cihazların kullanılması gerekiyor. Önemli olan ihtiyaç duyulduğunda güvenle kullanılabiliyor olması. Dolayısıyla seçilen tüm cihazların ilgili normlara uygun olduğunun mutlaka yetkililerce kontrol edilmesi gerekmekte. Bu çok önemli. Hem çalışan sağlığı ve güvenliği açısından oldukça büyük bir risk hemde kurum içinde görevli herkes için büyük bir risk teşkil ediyor" diyerek en büyük riskin bu olduğunu belirtti.