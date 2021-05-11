Fırınlar kaça kadar açık? Fırınlar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor 2021?

Fırınlar kaça kadar açık sorusu tam kapanmada yaşanan kafa karışıklığı nedeniyle merak ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu fırınlardan ekmek ve pide alacak kişiler fırınların çalışma saatleri ile ilgili detayları araştırmayı sürdürüyor. Tam kapanma süresinde genelgede bazı işletmelerin çalışma durumları paylaşılmıştı. Peki, fırınlar kaça kadar açık? Fırınlar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor 2021?

Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek tam kapanma sürecinde fırın ihtiyacını karşılamak isteyen kişiler işletmelerin saatleri ile ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Tam kapanma genelgesinde bakkal, market, manav, kuruyemişçi ve kasapların hafta 17:00'ye kadar açık olabilecekleri belirtilmiş hafta sonu Pazar günü ise zincir marketler kapalı duruma geçmişti. Peki, fırınlarda son durum ne?

FIRINLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Fırınlar kaça kadar açık ile ilgi aramalar devam ediyor.

Buna göre iftara 1 saat kala pide ve ekmek üretimi duracak ancak satış gerçekleştirilebilecek. İftar sonra yeniden hem üretim hem satış devam edecek.

Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.