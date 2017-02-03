Fırıncılara Baskı Yapıp Haraç Aldıkları İddiasıyla 30 Kişi Tutuklandı

ÇORUM'da ekmek fiyatlarının belli oranda tutulması amacıyla üreticilere baskı yaptıkları ve 'komisyon' adı altında haraç aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan, polis ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 37 kişiden 30'u çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ekmek fiyatları üzerinde baskı yapıldığı iddiasıyla, geçen 11 Ocak'ta operasyon düzenledi. Ekmek fiyatlarının belli oranda tutulması için işadamlarına, fırın işletmecilerine, ekmek üreticilerine baskı yapıldığı iddiasıyla 37 kişi gözaltına alındı. Fırın işletmecileri ve ekmek üreticileri başta olmak üzere iş adamları üzerinde baskı, tehdit ve cebir uygulayarak il genelinde ekmek satış fiyatlarının belli bir seviyede tutulduğu, nakliye ve servis işleri yapan kişilerle içkili mekanlardan 'komisyon' adı altında haraç istendiği; anlaşmazlık çözme bahanesiyle haksız çıkar elde edildiği ve zorla senet imzalattırıldığı iddialarıyla ilgili gözaltına alınan 37 kişi dün adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri içerisinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, silahlı tehdit ve yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerden örgütün elebaşı olduğu iddia edilen S.B., Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı A.Ç., polis memurları S.O., Ö.Y., H.Ö. ve M.E. ile infaz koruma memuru B.Y.'nin de aralarında bulunduğu 30 kişi tutuklandı. Örgütün ele başı olduğunu iddia edilen S.B., sağlık kontrolüne getirildiği hastane önünde kayıt yapan polis kamerasına, "Çok komik çok", başka bir zanlının da, "Sanki PKK kurucusu Cemil Bayık'ı yakaladınız" diye konuşması dikkat çekti.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği, firarda olan 1 kişinin de arandığı öğrenildi. - Çorum