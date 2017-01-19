Firefox'un Mimarına Yeni Logo!

Firefox tarayıcısı ile tanınan internet firması Mozilla, geçtiğimiz yıl yeniden markalanma sürecini kamu yardımı ile başlatmıştı. Mozilla, sahip olduğu seçenekleri sunarak paylaşmak isteyen herkesten yorumları almıştı.



Bugün itibariyle de yeni logo resmi olarak seçilmiş durumda ve bu basit değişiklik, Mozilla'nın bir tarayıcıdan daha fazlası olduğunu fazlasıyla hatırlatan bir tasarıma sahip.



Yeni logo, Mozilla'nın adındaki "ill" harflerini, internet adreslerini oluşturan iki nokta üst üste ve bölme (taksim) işareti ile değiştirmekte. Sürecin açık yorum kısmında bu logo - Design Route D - bedava ve açık interneti simgeliyor olarak tanımlanmaktaydı.



Yeni logoyu duyuran blog yazısı aynı zamanda insanların Mozilla'nın markasını anlamaları için önemli. Ayrıca yeni logo, finalistlerin en basitlerinden biriydi...