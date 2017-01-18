Firefox'u Usb'nizde Taşıyın!

Firefox'un tüm ayarlarını yanınızda taşımaya, onu dilediğiniz bilgisayarda kurulum yapmadan kullanmaya ne dersiniz? Arkadaşınızın PC'sine geçtiğinizde aylardır ve belki yıllardır kullandığınız ve kişiselleştirdiğiniz Firefox'u bırakmak zorunda değilsiniz. Firefox Portable sayesinde sık kullanılanlar, ana sayfanız, tarama geçmişiniz ve fazlasını USB belleğinizde, yanınızda taşımanız mümkün.



Sekmeleriniz, otomatik güncelleme, entegre arama, gelişmiş gizlilik işlevleri, USB belleğinizde sizinle gelecek gelişmiş özelliklerden sadece bazıları. Taşınabilir yapısı sayesinde kuruluma ihtiyaç duymayan Firefox Portable'ı USB belleğinize açmanız yeterli. Firefox Portable'ı kaldırmak isterseniz, tek yapmanız gereken Firefox klasörünü USB belleğinizden silmek.



İndirin: Firefox Portable (92,7MB)