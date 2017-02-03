Fire Emblem Heroes Hazır; İndirin!

Nintendo oyunlarını seviyorsanız, hazır olun. Nintendo, Fire Emblem Heroes'u Android ve iOS için ücretsiz olarak indirmeye sundu.



Fire Emblem Heroes, Nintendo'nun bu sene için oyun tutkunlarına vadettiği üç mobil oyunun birincisi. Fire Emblem, Nintendo'nun freemium modelini deneyen ilk oyunu olması itibariyle önem taşıyor. Super Mario Run'ın aksine ücretsiz oynanabilen oyunun Nintendo'ya para kazandırıp kazandırmayacağı merak konusu.



Fire Emblem Heroes'u mobil uygulama mağazasında henüz görmüyorsanız, bunun nedeni muhtemelen oyunun belirli bölgelere kademeli olarak dağıtılması.



Fire Emblem, Nintendo'nun aynı serideki diğer oyunları gibi sıra tabanlı bir oyun. Oyunda hangi sıklıkta dövüşebileceğinizi stamina göstergesiyle kontrol ediyor ve çoğu freemium oyunda olduğu gibi para harcarsanız, daha çok dövüşebiliyorsunuz.



Fire Emblem Heroes'i telefonunuza indirip oynadıysanız, deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.