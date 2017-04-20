Fırçamdaki Motifler" Sergisi Açıldı

Trabzon Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Fırçamdaki Motifler" konulu hat ve tezhip sergisinin açılışı gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Kutlu Doğum Haftası kapsamında Alacahan'da açılışı yapılan sergiye Vali Yücel Yavuz, eşi Şengül Yavuz, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.



Açılışın ardından sergiyi gezip eserleri inceleyen Vali Yavuz ve eşi, kursiyerlere teşekkür belgelerini sundu. Üç dönem boyunca 15 kursiyere ait 100 eserinin yer aldığı serginin, 21 Nisan'a kadar sanat severlerin beğenisine sunulacağı bildirildi.