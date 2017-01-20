Fırça Sende -Night Deer

Atölye Lobi seveceğiniz etkinlikleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor.



"Atölye Lobi ailesi olarak haftanın çeşitli günlerinde farklı ve öğretici etkinliklerle siz sanatseverlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz.



Fırça Sende...



Hayatlarında eline hiç fırça almamış olsalar bile katılımcıların 3 saat sonunda kendilerinin yaptıklarına inanamayacakları tabloları yaptıkları, yaparken de şehir stresi ve günlük meselelerden uzaklaşacakları, tüm malzemenin burada hazır olduğu tek ihtiyacının sizler olduğu resim etkinliğidir.



Bu anlamlı ve özel günde haydi Fırça Sende..."