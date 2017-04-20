Fırça Sende etkinlikleri ile sanata kucak açın.



Fırça Sende, hayatlarında eline hiç fırça almamış olsalar bile katılımcıların 3 saat sonunda kendilerinin yaptıklarına inanamayacakları tabloları yaptıkları, yaparken de şehir stresi ve günlük meselelerden uzaklaşabilecekleri, tüm malzemenin burada hazır, ihtiyacının sizler olduğu resim etkinliğidir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL



Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8



Başlangıç Saati : 21.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Fırça Sende - Leaf



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır