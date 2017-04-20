Fırça Sende - Leaf

Fırça Sende etkinlikleri ile sanata kucak açın.

Fırça Sende - Leaf

Fırça Sende etkinlikleri ile sanata kucak açın.

Fırça Sende, hayatlarında eline hiç fırça almamış olsalar bile katılımcıların 3 saat sonunda kendilerinin yaptıklarına inanamayacakları tabloları yaptıkları, yaparken de şehir stresi ve günlük meselelerden uzaklaşabilecekleri, tüm malzemenin burada hazır, ihtiyacının sizler olduğu resim etkinliğidir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL

Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8

Başlangıç Saati : 21.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Fırça Sende - Leaf

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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