Fırça Sende - Fil

Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!



İsterseniz duvarınıza asabilir, isterseniz sunum tabağı olarak kullanabilirsiniz. Her katılımcı 1 adet mozaik plaka yapacaktır. İsterseniz duvarınıza asabilir, isterseniz sunum tabağı olarak kullanabilirsiniz.



Sergilerde, müzelerde hayranlıkla baktığımız mozaik, tarihi antik çağa uzanan duvar kaplamalarıdır. Günümüzde neredeyse tüm yüzeylere uyum sağlayan ve desenleriyle kalbimizi çalan mozaik uygulamaları Atölye Lobi'de sizler tarafından keşfedilmeyi bekliyor! Yapacağımız çalışma görseldeki gibi olacaktır.