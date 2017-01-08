Fırça Sende - Çini Tabak

Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!



"Bilinen geçmişi 1000 yıl öncesine dayanan çini,eski zamanlarda topraktan yapılan kap,kacak,sürahi gibi eşyaların süslemesinde kullanılmış bir süsleme sanatıdır. Bizler Atölye Lobi'de evimizin baş köşesine koymak isteyeceğimiz 18. yy'da Evani adı verilerek kap kacak süsleme workshop'unda buluşuyoruz. Görseldeki deseni çalışacağız!"



Her katılımcı 1 adet çinili tabak yapacaktır.



İsterseniz duvarınıza asabilir, isterseniz sunum tabağı olarak kullanabilirsiniz



Malzemeler katılım bedeline dahildir.