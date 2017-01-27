Fırça Sende- Ananas, etkinliği Atölye Lobi MB City Hotel'de!



"Atölye Lobi ailesi olarak haftanın çeşitli günlerinde farklı ve öğretici etkinliklerle siz sanatseverlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz.



Hayatlarında eline hiç fırça almamış olsalar bile katılımcıların 3 saat sonunda kendilerinin yaptıklarına inanamayacakları tabloları yaptıkları, yaparken de şehir stresi ve günlük meselelerden uzaklaşacakları, tüm malzemenin burada hazır olduğu tek ihtiyacının sizler olduğu resim etkinliğidir.



Haydi Fırça Sende..."