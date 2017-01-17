Firavun Dönemine Ait Lahitler Için Restorasyon Çalışması

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Mısır Müzesi

Mısır Müzesi'nde sergilenen Firavun dönemine ait lahitler

Müzedeki ziyaretçiler Antik Mısır hazinelerine ev sahipliği yapan Mısır Müzesi'nde sergilenen Firavun dönemine ait 600 lahit için restorasyon çalışması başladı. Başkent Kahire'de sergilenen lahitlerin restorasyonu için ABD'nin Kahire Büyükelçiliği 130 bin dolarlık finansal destek sağlayacak.