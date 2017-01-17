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Mısır Müzesi
Mısır Müzesi'nde sergilenen Firavun dönemine ait lahitler
Müzedeki ziyaretçiler Antik Mısır hazinelerine ev sahipliği yapan Mısır Müzesi'nde sergilenen Firavun dönemine ait 600 lahit için restorasyon çalışması başladı. Başkent Kahire'de sergilenen lahitlerin restorasyonu için ABD'nin Kahire Büyükelçiliği 130 bin dolarlık finansal destek sağlayacak.
Firavun Dönemine Ait Lahitler Için Restorasyon Çalışması
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mısır Müzesi Mısır Müzesi'nde sergilenen Firavun dönemine ait lahitler Müzedeki ziyaretçiler Antik Mısır hazinelerine ev sahipliği yapan Mısır Müzesi'nde sergilenen Firavun dönemine ait 600 lahit için restorasyon çalışması başladı.
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