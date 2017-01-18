Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım

Ülkemizin yaşadığı gerginlik ve kutuplaşmalara karşı en anlamlı çağrılardan birisi ünlü oyuncu Fırat Tanış'tan "Gelin Tanış Olalım", izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"Tanışalım da "işi kolay kılalım, sevelim sevilelim zira bu dünya kimseye kalmaz."



Farklı kültür ve yörelere ait 11 türkünün de yer aldığı gösterinin yazarı Prof.Dr. Semih Çelenk, Yunus'u rehber edinmiş bu yol hikayesini yazarken.



"Bu yol uzaktır,menzili çoktur,



Geçidi yoktur derin sular var."



Kibirden kavgaya, servetten korkuya … tüm engeller aşılamasa, menzile varılamasa bile mühim olan yolda olmak. İşte o yolun ışıkları; Yunus Emre'den Aşık Veysel'e, Pir Sultan'dan İbrahim Hakkı'ya, Somuncu Baba'dan Karacaoğlan'a… hep bunu öğütlemişlerdi. Yaşasalardı da aynı şeyi diyeceklerdi Nesimi gibi:



"Bir nefesçik söyleyelim,



Dinlemezseniz neyleyelim.



Eksiklik kendi özümüzde,



Darına durmağa geldik".



Aradığımız sır belki de hiç tahmin edilmedik kadar kolay bir yerde saklıdır.



80 dakikalık sürede Fırat Tanış 11 türkü söylerken, oyunculuğuyla sözü şiiri müziği enfes yorumuyla harmanlıyor ve seyircisine adeta bir terapi vadediyor."