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Fırat Kalkanı Şehitleri Törenle Memleketlerine Uğurlandı-1

Fırat Kalkanı Şehitleri Törenle Memleketlerine Uğurlandı-1

Fırat Kalkanı Şehitleri Törenle Memleketlerine Uğurlandı-1

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Şehit
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