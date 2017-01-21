Fırat Kalkanı Şehitleri Memleketlerine Gönderildi

SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü El Bab'ın Suflaniyah bölgesindeki birliğe, terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 5 askerin cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 151 gündür yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın Suflaniyah bölgesindeki birliğe dün terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit olan piyade uzman çavuşlar Emre Doruk (25), Selim Topal (27) ve Bahattin Bakır (27) ile piyade uzman onbaşılar Mete Can (26) ve Ramazan Taşkın (24) için sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.



Törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, belediye başkanları, STK temsilcileri ve askerler katıldı. Şehitlerden Mete Can'ın cenazesi, karayoluyla memleketi Hatay'a gönderildi. Türk bayraklarına sarılı diğer şehitlerin cenazeleri ise, apronda cenaze araçlarından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara taşındı. 4 askerin cenazeleri, iki uçakla toprağa verilmek üzere Giresun, İstanbul, Zonguldak ve Samsun'a gönderildi.



Harekat kapsamında şehit sayısı 54'e yükselirken, dünkü saldırıda yaralanan 9 askerin hastanelerdeki tedavilerine ise hastanelerde devam ediyor.



- Gaziantep