Fırat Kalkanı Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Topal için Pendik'deki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi namazı sonrası düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, garnizon komutanları ile şehidin annesi Hatice Topal, babası Salih Topal ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz öncesi cami içerisinde Kur'an-ı Kerim okudu.



İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazında şehidin babası Salih Topal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın arasında saf tuttu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar şehidin cenazesine omuz verirken, bir süre askerlerce taşınan Topal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra top arabasına konuldu.



Şehidin cenazesi yakınlarının göz yaşları ve tekbirler eşliğinde mezarlığa uğurlandı.



Top arabasının geçişi sırasında komutanlar şehit Topal için selam durdu.



Şehit Topal'ın naaşı, törenin ardından Samandıra Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.