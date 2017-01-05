Fırat Kalkanı şehidi Astsubay Şimşek, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı (1)
SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'ın havan mermisiyle düzenlediği saldırıda, şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Fırat Kalkanı Şehidi, Gözyaşlarıyla Uğurlandı
Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Fırat Kalkanı şehidi Astsubay Şimşek, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı (1)
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