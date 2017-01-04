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Fırat Kalkanı'ndan Acı Haber: 2 Şehit, 2 Yaralı (2)

Fırat Kalkanı'ndan Acı Haber: 2 Şehit, 2 Yaralı (2)

ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTISuriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında yaralanan askerlerden biri daha, Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Fırat Kalkanı'ndan Acı Haber: 2 Şehit, 2 Yaralı (2)

ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTI

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında yaralanan askerlerden biri daha, Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin cenazesi, işlemleri için morga kondu.

Bugünkü saldırıda şehit olan asker sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 2 askerin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

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