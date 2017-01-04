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Fırat Kalkanı'ndan Acı Haber: 1 Şehit, 4 Yaralı / Fotoğraflar

Fırat Kalkanı'ndan Acı Haber: 1 Şehit, 4 Yaralı / Fotoğraflar

Fırat Kalkanı'ndan Acı Haber: 1 Şehit, 4 Yaralı / Fotoğraflar

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