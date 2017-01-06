Fırat Kalkanı'nda Yaralanan Astsubay 46'ncı Şehit Oldu

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın geçen 21 Aralık'ta El Bab bölgesinde düzenlediği saldırıda yaralanan Astsubay Üstçavuş 33 yaşındaki Selçuk Erdoğan, bugün Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede şehit oldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de 136 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında geçen 21 Aralık'ta, terör örgütü DEAŞ militanlarının El Bab bölgesinde düzenlendiği ve 16 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanarak Gaziantep Doktor Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan, bugün öğleden sonra yaşam mücadelesini yitirip şehit oldu. 3 ay önce evlendiği belirtilen ve Tunceli nüfusuna kayıtlı olan şehit Selçuk Erdoğan'ın cenazesi, Gaziantep'teki işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesinin oturduğu Amasya'nın Merzifon İlçesi'ne gönderilecek.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'tan bu yana sürdürülen harekat kapsamında şehit olan askerlerin sayısı Selçuk Erdoğan ile birlikte 46'ya yükseldi. - Gaziantep