Son Dakika! Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 1 Askerimiz Şehit Oldu, 9 Askerimiz Yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 128 gündür yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, en az 9 asker de yaralandı.

KİLİS'E GETİRİLDİLER

Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. BİRİNİN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

ACI HABER KAHRAMANMARAŞ'A DÜŞTÜ

Suriye'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki çatışmalarda şehit olan Uzman Onbaşı 26 yaşındaki Ayhan Güzel'in acı haberi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde yaşayan ailesini yasa boğdu.

'Fırat Kalkanı Harekatı' kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde çıkan çatışmalarda şehit olan evli ve 1 çocuk babası Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in şehadet haberi, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz tarafından ilçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Babasının daha önce yaşamını yitirdiği Güzel'in acı haberini alan annesi Meryem Güzel, gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrakları asılan baba evine yakınları taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in cenazesi, yarın Elbistan'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.