Fırat Kalkanı'nda Binden Fazla Işid Militanı Öldürüldü'





Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ağustosa ayında başlattığı Fırat Kalkanı harekatı Suriye'nin El Bab kenti çevresinde yoğunlaştı.



Kenti kuşatma altına alan Türk ordusu ile IŞİD militanları arasındaki çatışmalar yer yer şiddetlenerek devam ediyor.



IŞİD militanlarının hafta başında düzenlediği intihar saldırılarında şehit sayısı 16'ya yükselirken, 30'dan fazla asker de yaralandı.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık operasyonla ilgili meclise bilgi verdi:



"2.000 kilometrekare civarında bir alan teröristlerden tamamen temizlenmiş, 225 meskun mahal özgürleştirilmiştir. Bugüne kadar Fırat Kalkanı harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütünden 1005 terörist etkisiz hale getirilmiştir."



El Bab'da yaralanan askerlerin Gaziantep'teki hastanelerde tedavisi devam ediyor.



Öte yandan, El Bab operasyonunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sınır hattından terör örgütleri temizlenene kadar Fırat Kalkanı harekatının süreceğini belirtti.



Auteur: euronews-tr



Tags: IŞİD Gepost: 22 december 2016