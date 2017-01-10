Fırat Kalkanı'nda 379 Deaş Hedefi Vuruldu, 19 Terörist Ölü (2)

12 HEDEFE DAHA HAVA HAREKATI



Suriye'de 140 gündür yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ'a ait 12 hedefe daha Türk Hava Kuvvetleri tarafından hava harekatı düzenlendi. Harekat kapsamında terör örgütü DEAŞ'a ait 3 barınma yeri ve 9 savunma ile silah mevzisi bombalanarak imha edildi. Görevlerini tamamlayan uçakların üslerine döndüğü belirtildi.