Fırat Kalkanı'nda 228 Deaş Hedefi Vuruldu, 18 Terörist Ölü

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 228 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 18 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 144 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, muhaliflerden oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, kara ve havadan sağlanan ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyon yapıldı. 5 el yapımı patlayıcının kontrollü imha edildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Hedef tespit vasıtaları ile barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan ve DEAŞ mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 214 hedef ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak, terörist grupların faaliyetleri baskılanmış, dost unsurların hareket kabiliyeti artırılmış ve bazı hedefler imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab ve Bzagah'da bulunan 14 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 8 barınma yeri, 2 silahlı araç, 2 karargah binası ve 2 savunma mevzii imha edilmiştir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 18 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'den temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 5 el yapımı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 922 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir." - Gaziantep