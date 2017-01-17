Fırat Kalkanı'nda 116 Deaş Hedefi Vuruldu, 20 Terörist Öldürüldü

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 116 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 20 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 147 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürdü. Harekatta terör örgütü DEAŞ'a ait aralarında 2 havan imalathanesinin de bulunduğu 116 hedef, karadan ve havadan ateş altına alındı. Gün içerisinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 106 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde bulunan 10 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 1 bina, 2 keskin nişancı mevzii ve 2 havan imalathanesi imha edilmiştir. Gün içerisinde havadan ve karadan icra edilen harekat kapsamında toplam 20 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 8 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 941 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir." - Gaziantep