Fırat Kalkanı Şehitleri, Törenle Memleketlerine Uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen 2 asker için Gaziantep'te tören düzenlendi.



Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen harekat kapsamında Halep'e bağlı El Bab bölgesinde ağır yaralanan ve tedavi için helikopterle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirilen Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak dün şehit düştü.



Sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan şehitlerin naaşı, askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Burada düzenlenen törene, şehitlerin yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ile askeri ve sivil erkan katıldı.



Şehit Şimşek'in naaşı Ankara, Bilgiç'in cenazesi ise Malatya'ya uğurlandı.