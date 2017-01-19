Fırat Kalkanı Harekatına Katılan Umke Ekibi Yurda Döndü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Cerablus Devlet Hastanesinde görev yapan İstanbul Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) yurda döndü.



İstanbul Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekip harekat kapsamında 1-7 Ocak tarihleri arasında Suriye'nin Cerablus kentindeki devlet hastanesinde görev yaptı.



Görevlerini başarıyla tamamlayarak İstanbul'a dönen ekibi, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kabul etti.



Memişoğlu, özveri içinde görev yapan UMKE ekibine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.