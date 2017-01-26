Fırat Kalkanı Harekatı'yla İlgili Önemli İddia

CNN TÜRK Ana Haber'de Nevşin Mengü'ye konuk olan Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'den Suriye'de yürütülmekte olan Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilgili çok önemli bir iddia geldi. Selvi, terör örgütüne karşı Irak'ta da Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapılacağını belirterek, bu konuda tarih de verdi.