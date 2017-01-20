Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerce bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında yaralanan 2 Suriyeli, Türkiye sınırına getirildi.
Buradan alınan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince sınırda yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı - Yaralanan 2 Öso Mensubu Tedavi Altına Alındı
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerce bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerce bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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