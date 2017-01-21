Fırat Kalkanı Harekatı - Şehit Piyade Uzman Çavuş Topal'ın Babaevi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın İstanbul'daki babaevine acı haber ulaştı.



Topal'ın şehadet haberi dün akşam memleketi Erzincan'daki yakınlarına iletildi. Bunu öğrenen şehidin yakınları, Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesi Yener Sokağı'nda yaşayan baba Salih Topal'a şehadet haberini verdi.



Acı haberin duyulması üzerine şehidin baba ocağı ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.



Şehidin yakınlarından Ali Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uzman Çavuş Topal'ın doğum yeri Erzincan olduğu için şehadet haberinin askeri yetkililer tarafından bu ile bağlı Otlukbeli ilçesinin bir köyünde yaşayan yakınlarına verildiğini bildirdi.



Akyol, kendilerini köyden arayan yakınlarının acı haberi ilettiğini dile getirdi.



Bundan iki gün önce bir komutanının telefonda baba Salih Topal'a oğlunun operasyonda olduğunu, döndüğünde kendisiyle görüştüreceğini söylediğini aktaran Akyol, daha sonra ise şehadet haberini aldıklarını ifade etti.



Şehidin naaşı bugün ikindi vakti Pendik Dumankaya Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verilecek.