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Fırat Kalkanı Harekatı - Şehit Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz'ün Cenaze Namazı

Fırat Kalkanı Harekatı - Şehit Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz'ün Cenaze Namazı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz'ün naaşının getirilmesi -Cenaze namazının kılınması KAHRAMANMARAŞ - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El-Bab'da yürütülen operasyonda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı - Şehit Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz'ün Cenaze Namazı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz'ün naaşının getirilmesi
-Cenaze namazının kılınması
KAHRAMANMARAŞ - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El-Bab'da yürütülen operasyonda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz toprağa verildi.

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