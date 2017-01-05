Fırat Kalkanı Harekatı - Şehit Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in Cenazesi (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Şehit Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in naaşının getirilmesi

-MHP Devlet Bahçeli'nin gelişi

-Bakanların gelişi ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un şehit yakınıyla konuşması

-Helallik istenmesi ve Cenaze namazının kılınması

ANKARA - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Şehit Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek için tören düzenlendi.