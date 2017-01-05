GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Şehit Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in naaşının getirilmesi
-MHP Devlet Bahçeli'nin gelişi
-Bakanların gelişi ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un şehit yakınıyla konuşması
-Helallik istenmesi ve Cenaze namazının kılınması
ANKARA - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Şehit Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek için tören düzenlendi.
Fırat Kalkanı Harekatı - Şehit Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in Cenazesi (1)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Şehit Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in naaşının getirilmesi -MHP Devlet Bahçeli'nin gelişi -Bakanların gelişi ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un şehit yakınıyla konuşması -Helallik istenmesi ve Cenaze namazının kılınması ANKARA - Fırat Kalkanı Harekatı'nda...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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