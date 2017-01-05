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Fırat Kalkanı Harekatı - Şehit Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in Cenazesi (2)

Fırat Kalkanı Harekatı - Şehit Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in Cenazesi (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Çelenklerden detaylar -Cenazeye katılanlardan detay görüntüler -Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Şehit Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in naaşının getirilmesi ve cenaze namazının kılınması Naaşın top arabasında götürülmesi ve yakınlarının ağlamasın detaylar...

Fırat Kalkanı Harekatı - Şehit Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in Cenazesi (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Çelenklerden detaylar
-Cenazeye katılanlardan detay görüntüler
-Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Şehit Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in naaşının getirilmesi ve cenaze namazının kılınması
Naaşın top arabasında götürülmesi ve yakınlarının ağlamasın detaylar ANKARA - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Şehit Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek için tören düzenlendi.

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