Fırat Kalkanı Harekatı'nın 144'üncü Günü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı'nda 18 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah'da bulunan 14 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 8 barınma yeri, 2 silahlı araç, 2 karargah binası ve 2 savunma mevzinin imha edildiği belirtildi.



TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 144'üncü gününde gün içinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği belirtilerek, "Hedef tespit vasıtaları ile; barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 214 hedef ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak, terörist grupların faaliyetleri baskılanmış, dost unsurların hareket kabiliyeti artırılmış ve bazı hedefler imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah'da bulunan 14 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 8 barınma yeri, 2 silahlı araç, 2 karargah binası ve 2 savunma mevzii imha edilmiştir" denildi.



Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 18 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğinin bildirildiği açıklamada, DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 5 EYP'nin imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 922 EYP ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi. - ANKARA