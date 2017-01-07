Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki Bölgelere Kışlık Bot ve Kaban Yardımları da Ulaştırılıyor

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki 600 Suriyeli çocuğa kaban ve bot yardımı yapıldı. Suriyeli yardım derneği gönülleri, yayımladıkları video ile kendilerine ulaşan yardımlar nedeniyle Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine teşekkür etti.



Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü operasyon ile Türkiye sınırındaki DEAŞ terör örgütü üyeleri bölgeden temizlenirken, güvenliğin sağlandığı bölgelere ise insani yardımlar da ulaştırılıyor. Türkiye genelinde İmkan Der tarafından toplanan bot ve kabanlar, bölgedeki 600 çocuğa teslim edildi.



Teşekkür videosu yayımladı



İmkan Der'in Suriye'deki gönüllüleri ise yardımları teslim ederken, teşekkür videosu çekerek, Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri, İmkan Der yetkilileri ve Türk milletine teşekkür etti. Suriyeli gönüllülerden Macit Osman, "Ablukadan kurtulduk. Bunda da Türkiye Cumhuriyetinin büyük katkıları olduğunu biliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah Razı olsun. Türkiye'ye yakın sınır köylerine geldik. Buradaki çocuklarımızın ve Müslüman kardeşlerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Burada Mithat Düzdaman arkadaşımıza, sağlıkçı kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Türkiye Cumhuriyeti devleti olmak üzere başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Gaziantep İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere ise, hedefin 5 bin çocuğu giyindirmek olduğunu belirterek, yardımları sürdüreceklerini ifade etti. Gökdere, Suriyeli mağdur ve yetimler için başta hayırsever iş adamları olmak üzere tüm Türk milletine yardım kampanyalarına destek vermeleri konusunda çağrıda bulundu. - GAZİANTEP