Fırat Kalkanı Harekatı'nda Yeni Hedef Münbiç Olacak!

Türkiye, 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şu ana kadar bin 800 kilometrekarelik alanı teröristlerden temizlerken, El Bab'ın alınmasına yönelik harekat ise devam ediyor.

YENİ HEDEF MÜNBİÇ

El Bab'a hakim olan Akil Tepesinde kontrolü sağlayan TSK ve ÖSO, kente girmek için hazırlıklarına devam ediyor. 20 Aralık'tan bu yana devam eden hava harekatlarında 200'ün üzerinde terörist öldürülürken, örgüte ait cephaneler ve ülserde imha edildi. 20 Ağustos'ta yeni bir evreye giren El Bab operasyonunda ilerleme sağlanırken, bölgenin terör örgütü IŞİD'den temizlenmesinden sonra yeni hedef Münbiç olacak.

ERDOĞAN'DAN MÜNBİÇ VE RAKKA OPERASYONU AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, El Bab'tan sıra Münbiç'in olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ABD ile anlaşma sağlanması halinde Rakka operasyonu içinde düğmeye basılacağının sinyalini verdi.

TÜRKİYE TERÖRİSTLERİN MÜNBİÇ'TEN ÇIKARILMASINI TALEP ETMİŞTİ

ABD'nin desteği ile terör örgütü PYD'nin denetimine geçen bölge daha önce bir diğer terör örgütü IŞİD'in elinde bulunuyordu. Terör örgütü IŞİD ile mücadele adı altında bir diğer terör örgütü olan PYD'yi kullanan Obama yönetimi, Münbiç'e yönelik operasyon başlatmıştı. ABD daha önce yaptığı açıklamada kentin alınmasından sonra bölgedeki PYD'lilerin geri çekileceğini açıklamıştı. Türkiye'de Obama yönetiminin sözünde durarak bölgedeki teröristlerin ABD Münbiç'ten çıkarılmasını talep etmişti.