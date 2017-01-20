Fırat Kalkanı Harekatı'nda 149'uncu Gün

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar bin 667'si ölü, 266'sı yaralı ve 7'si sağ olarak yakalanan toplam DEAŞ mensubu bin 940 terörist; 300'ü ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam 315 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirildi" denildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, bölgedeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla birlikte BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı uyarınca 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan cFırat Kalkanı Harekatı'na 149'uncu gününde devam ettiği bildirildi. Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, geçtiğimiz hafta içerisinde (12 Ocak-18 Ocak 2017) BTÖ'nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Mardin, Bitlis) teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini engellemek/sınırlandırmak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildi. Şırnak/Küpeli Dağı ve Beytüşşebap, Hakkari/Çukurca, Mardin/Derik, Diyarbakır/Lice, Tunceli, Bitlis, Ağrı/Doğubayazıt ve Iğdır bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi. İcra edilen operasyonlarda, 78 terörist etkisiz hale getirildi. 3 adet EYP, 1 adet güdümlü roket, 16 adet piyade tüfeği, 3 adet tabanca, 33 adet av tüfeği, 650 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.



Şırnak/Giresunumu bölgesinde 5 barınak, Şırnak/Dereler bölgesinde 1 mağara, Şırnak/Küpeli Dağı bölgesinde 2 sığınak, Van/Başkale bölgesinde 1 sığınak, Diyarbakır/Lice bölgesinde 6 sığınak, Bitlis/Sini Deresi bölgesinde 5 sığınak, Mardin/Nusaybin bölgesinde 3 sığınak, Tunceli bölgesinde 2 sığınak olmak üzere toplam 25 adet sığınak, barınak ve mağara, çok miktarda yaşam ve gıda maddesi ile örgütsel doküman bulunarak imha edilmiş ve sığınak/barınak/mağaralar kullanılamaz hale getirildi.



BTÖ'nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 163 kg. kubar esrar, 298 kg. toz esrar, 15 kg. kenevir tohumu ve 134.350 paket kaçak sigara ele geçirildi. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 319 kişi yakalandı. Son bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda iki asker şehit oldu, iki asker ise yaralandı.



Yürütülen operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütü giderek etkisiz hale getiriliyor. Şırnak/Küpeli Dağı ve Beytüşşebap, Hakkari/Çukurca, Mardin/Derik, Diyarbakır/Lice, Tunceli, Bitlis, Ağrı/Doğubayazıt ve Iğdır bölgelerinde icra edilen operasyonlarla bölücü terör örgütüne ağır darbeler vuruldu. Tespit edilen sığınaklar ile sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler imha edildi. Bölücü terör örgütü, lojistik açıdan da ağır darbe aldı. İcra edilen operasyonlarla terör örgütünün kış tertiplenmesi kapsamındaki hazırlık faaliyetlerinin engellenmesi ve kısıtlanması noktasında önemli başarılar kazanıldı. Bölücü terör örgütünün önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan tedbirlerle engellenmeye devam edildi. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde çok sayıda kişinin kaçak geçişi engellendi. Hudutlarda son bir hafta içinde yakalanan toplam 4 bin 319 kişi ve beraberlerinde ele geçirilen çok miktarda kaçak malzeme dikkate alındığında, bu durumun Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutların korunması ve teröristle mücadele kapsamında ortaya koyduğu azim ve kararlılığın en güzel göstergesi olduğunu gösteriyor.



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 227 meskün mahal ve bin 875 kilometrelik alan kontrol altına alındı. 09 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab Harekatı'nda batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı. El Bab'ın, ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam ediliyor. Bu kapsamda; tecrit harekatı sürdürülüyor, tespit edilen hedefler etkisiz hale getiriliyor. DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor.



Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar bin 667'si ölü, 266'sı yaralı ve 7'si sağ olarak yakalanan toplam DEAŞ mensubu bin 940 terörist; 300'ü ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam 315 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Türk Hava Kuvvetleri tarafından, bin 237 hedefe bin 338 bomba atıldı. Ayrıca tespit edilen 3 bin 14 EYP ve 43 Mayın imha edildi. El Bab'ın, ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam ediliyor. 19 Ocak 2017 tarihinde Suflaniyah meskün mahallinde kontrol sağlandığı bilgisi verildi. - ANKARA