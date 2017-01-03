Fırat Kalkanı Harekatı Kapsamında, Gün İçinde Yaşanan Çatışmalar ve Topçu Atışları Sonucu 18 Deaş...

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, gün içinde yaşanan çatışmalar ve topçu atışları sonucu 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, çoğu ağır 37 örgüt mensubu yaralandı. Terör örgütünün El Bab ve Bzagah'da bulunan barınma yeri ve cephanelik olarak kullandığı 4 hedef de hava harekatı ile imha edildi.