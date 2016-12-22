Fırat Kalkanı Harekatı - Harekatta Şehit Olan Üç Askerin Naaşları Kayseri'ye Getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 3 askerin cenazeleri, Kayseri'ye ulaştı.



Şehit piyade uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya, Osman Çelik ve Oktay Durak'ın cenazeleri, uçakla Erkilet Havaalanına getirildi.



Şehit Kökkaya ve Çelik'in naaşları Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Binası morguna konuldu.



Şehit Durak'ın cenazesi ise karayoluyla memleketi Yozgat'a götürüldü.



Şehitler, yarın babaevlerinde helallik alınmasının ardından cuma namazı sonrası Kalemkırdı Camisi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.