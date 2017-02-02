Fırat Kalkanı Harekatı - Güz ve Ebu Zeydan Köyleri Deaş'tan Kurtarıldı - El

- Bombalanan bölgelerden dumanların yükselmesi

Çatışmalardan detaylar

Özgür Suriye ordusuna bağlı birlikler

ÖSO birliklerinin saha komutanlarından Muhammed Raşid'in konuşması

Detay çekimler Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri desteğiyle Halep'in El Bab ilçesinin kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenleyen Özgür Suriye ordusuna bağlı birlikler, Güz ve Ebu Zeydan köylerinin kontrolünü sağladı.

Yoğun çatışmaların ardından söz konusu köylerin kontrolünü ele geçiren muhalif birlikler, örgütün olduğu yerlere dokça ve hafif silahlarla saldırdı.

Havadan destek veren Türk savaş uçakları da El Bab ilçesinin kuzeybatı kesimlerinde terör örgütüne ait merkezleri, barınma ve karargahları bombaladı. Bombalanan yerlerden yoğun dumanlar yükseldi.

ÖSO birliklerinin saha komutanlarından Muhammed Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Muhalif birliklerin el Bab ilçesi çevresinde el Güz ve Ebu Zeydan köylerinin kontrolünü ele geçirdi. El Bab ile Halep arasındaki karayolunun da kontrolünü sağladı" dedi.