GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Bölgeyi DEAŞ'tan kurtaran muhaliflerin namaz kılması
-Muhaliflerin ilerleyişinden detaylar
-Muhaliflerin operasyon öncesi hazırlık yapması
-Yaralanan muhaliflerin ambulansa taşınması
Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Halep'in kuzeydoğusunda terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab ilçe merkezine doğru ilerleyişi devam ediyor. Muhalifler, operasyon öncesi hazırlık yaptı.
Fırat Kalkanı Harekatı - El
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Bölgeyi DEAŞ'tan kurtaran muhaliflerin namaz kılması -Muhaliflerin ilerleyişinden detaylar -Muhaliflerin operasyon öncesi hazırlık yapması -Yaralanan muhaliflerin ambulansa taşınmasıFırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads