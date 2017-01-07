Fırat Kalkanı Harekatı - Deaş Terör Örgütünün 12 Hedefine Yönelik Düzenlenen Hava Harekatı

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-Fırat Kalkanı Harekatında etkisiz hale getirilen bölgeler Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatında dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri'de 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında barınma yerleri, karargah binaları, kontrol noktası, silah ve araçlar imha edildi. Gün içinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucu 21 terörist etkisiz hale getirildi.