Fırat Kalkanı Harekatı'ında DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 9 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Halep'e bağlı El-Bab ilçesi kırsalında, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan 9 ÖSO mensubu Çobanbey sınır hattına getirildi.
112 Acil Servis ekiplerince sınırdan alınan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı - Deaş Ile Çatışırken Yaralanan 9 Öso Mensubu Tedavi Için Türkiye'ye...
Fırat Kalkanı Harekatı'ında DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 9 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Fırat Kalkanı Harekatı'ında DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 9 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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