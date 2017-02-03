Fırat Kalkanı Harekatı

- ÖSO birliklerinin Al Hassaniye köyüne gelişi ÖSO birliklerinin DEAŞ karargahlarına hafif ve ağır silahlarla saldırması Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler, Halep'in El-Bab bölgesinin kuzeybatısındaki Al Hassaniye...

Fırat Kalkanı Harekatı

- ÖSO birliklerinin Al Hassaniye köyüne gelişi
ÖSO birliklerinin DEAŞ karargahlarına hafif ve ağır silahlarla saldırması
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler, Halep'in El-Bab bölgesinin kuzeybatısındaki Al Hassaniye köyü çevresinde terör örgütü DEAŞ hedeflerine operasyon düzenledi. Muhalifleri, DEAŞ merkez ve karargahlarının bulunduğu yerlere hafif ve ağır silahlarla saldırı düzenledi.

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