Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla terör örgütü DEAŞ üyeleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 ÖSO mensubu Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, harekat kapsamında Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmalarda yaralanan 2 ÖSO mensubu, Türkiye sınırına getirildi.
Sağlık ekiplerince, sınırdan alınan yaralılar yapılan müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla terör örgütü DEAŞ üyeleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 ÖSO mensubu Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla terör örgütü DEAŞ üyeleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 ÖSO mensubu Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.