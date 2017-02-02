Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla terör örgütü DEAŞ üyeleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 ÖSO mensubu Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla terör örgütü DEAŞ üyeleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 ÖSO mensubu Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, harekat kapsamında Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmalarda yaralanan 2 ÖSO mensubu, Türkiye sınırına getirildi.

Sağlık ekiplerince, sınırdan alınan yaralılar yapılan müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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