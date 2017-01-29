Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan bir asker, Kilis'te tedavi altına alındı.
El Bab bölgesinde yaralanan asker, 112 Acil Servis ekiplerince Çobanbey sınırında yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fırat Kalkanı Harekatı
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan bir asker, Kilis'te tedavi altına alındı.
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan bir asker, Kilis'te tedavi altına alındı.