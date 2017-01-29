Fırat Kalkanı Harekatı

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan bir asker, Kilis'te tedavi altına alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan bir asker, Kilis'te tedavi altına alındı.

El Bab bölgesinde yaralanan asker, 112 Acil Servis ekiplerince Çobanbey sınırında yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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