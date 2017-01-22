Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un cenazesi, memleketi Giresun'un Alucra ilçesinde toprağa verildi.



Şehit Doruk'un naaşı silah arkadaşları tarafından Alucra Devlet Hastanesi morgundan alınarak Alucra Merkez Camisi'ne getirildi.



Doruk için burada düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Hasan Karahan, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Alucra Belediye Başkanı Asım Kaymakçı, çevre ilçelerin belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.



Canikli, törende, şehidin annesi Havva, babası Hasan Doruk ve diğer yakınlarına başsağlığı diledi.



Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Akçiçek köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.



Başbakan Yardımcısı Canikli ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral Savaş, şehidin naaşını bir süre omuzlarında taşıdı.



Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde, önceki gün terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 asker şehit olmuştu.